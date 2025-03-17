Грушко: Мирный договор не исключает невооружённых наблюдателей на Украине

Он отметил, что обсуждение международного сопровождения возможно только после разработки самого соглашения. Грушко подчеркнул, что разговоры о миротворческих миссиях в данный момент «попытка поставить телегу впереди лошади».
«Возможно обсуждение невооружённых наблюдателей, гражданской миссии, которая будет контролировать выполнение определённых пунктов соглашения, или же гарантийных механизмов. А пока это всего лишь сотрясание воздуха», — приводит комментарий Грушко газета «Известия».
Ранее глава британского правительства Кир Стармер во время видеоконференции «коалиции доброй воли» обозначил планы отправить на Украину более 10 000 военных в качестве миротворцев. Он также сообщил, что Запад достиг согласия и переходит к «операционной фазе».