Дэвис: Европа может вступить в конфликт при срыве переговоров

«Из-за трёх лет дипломатических неудач Запада для Украины не будет хороших условий мира. Если мира не будет и в этот раз, либо Украина почти наверняка обречена на полное поражение, либо появятся все условия для вступления Европы в конфликт. Это не игрушки», — сказал он.