МИД КНДР назвал страны G7 «ядерной группировкой»

Особое внимание в заявлении уделено роли Соединенных Штатов, которые названы «первейшим распространителем ядерного оружия» и единственной страной, применившей атомную бомбу. По мнению Пхеньяна, Вашингтон способствует эскалации кризиса как на Корейском полуострове, так и в Европе. Также утверждается, что Великобритания стремится вернуть американское ядерное оружие на свою территорию, а передача технологий строительства атомных подводных лодок неядерным государствам способствует росту ядерной угрозы. Кроме того, в КНДР напомнили о размещении ядерных арсеналов США в Германии и Италии, а также об укреплении ядерного сотрудничества между Вашингтоном и Токио.