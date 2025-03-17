МИД КНДР назвал страны G7 «ядерной группировкой»

Министерство иностранных дел КНДР выступило с критикой стран Группы семи (G7), назвав их «ядерной группировкой» и потребовав от них отказаться от ядерного оружия.
Соответствующее заявление, распространенное Центральным телеграфным агентством Кореи, стало реакцией на заседание глав МИД G7, где обсуждалась денуклеаризация КНДР.
В Пхеньяне расценили такие заявления как провокационные, отметив, что обладание ядерным оружием закреплено в конституции страны и является ее суверенным правом. Представители МИД КНДР обвинили страны G7 в подрыве глобальной безопасности и нарушении режима нераспространения ядерного оружия. В качестве примеров таких нарушений Северная Корея указала на американскую концепцию совместного использования ядерного оружия, расширенное сдерживание и размещение ядерного арсенала США на территориях других государств.
Особое внимание в заявлении уделено роли Соединенных Штатов, которые названы «первейшим распространителем ядерного оружия» и единственной страной, применившей атомную бомбу. По мнению Пхеньяна, Вашингтон способствует эскалации кризиса как на Корейском полуострове, так и в Европе. Также утверждается, что Великобритания стремится вернуть американское ядерное оружие на свою территорию, а передача технологий строительства атомных подводных лодок неядерным государствам способствует росту ядерной угрозы. Кроме того, в КНДР напомнили о размещении ядерных арсеналов США в Германии и Италии, а также об укреплении ядерного сотрудничества между Вашингтоном и Токио.
В Пхеньяне подчеркнули, что именно страны G7 должны первыми отказаться от ядерного оружия, поскольку они являются основным источником ядерной нестабильности в мире. В ответ на внешние угрозы КНДР намерена продолжать модернизацию и наращивание своих ядерных вооружений, рассматривая их как гарантию национального суверенитета и территориальной целостности.
Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию.