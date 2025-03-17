Раскрыты потенциальные договоренности России и США: что сказал спецпосланник Трампа

Россия и Соединенные Штаты обсуждают Черное море и потенциальные договоренности о его акватории. Об этом рассказал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в эфире телеканала CBS.
«Доступ к портам — потенциальная договорённость о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня», — заявил он.
Уиткофф назвал тему прекращения огня на Украине сложной и многогранной. По его словам, в ней есть очень много нюансов, которые нужно учитывать во время переговоров. Среди них — населенные пункты Украины, где живут преимущественно русскоязычные люди, и ядерные объекты, которые представляют потенциальную угрозу.
Ранее Уиткофф выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин разделяет философию Дональда Трампа. Оба политика выступают за скорейшее прекращение огня, добавил он.
Также спецпосланник прокомментировал переговоры с президентом России. Он рассказал, что встреча длилась несколько часов. Уиткофф назвал разговор с Путиным «позитивным», так как стороны достигли большого прогресса.
До этого Дональд Трамп опроверг слухи о том, что Владимир Путин заставил спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа ожидать встречи с ним на протяжении нескольких часов. Как отметил президент США, подобные ложные заявления СМИ делаются для того, чтобы «унизить американскую администрацию». При этом Трамп подчеркнул, что встреча с представителями РФ заняла некоторое время, однако была очень продуктивной, прошла достаточно быстро и эффективно.
KP.RU писал, что переговоры о возможном мирном урегулировании конфликта на Украине западные СМИ превратили в «игру в мяч». Слова госсекретаря США Марко Рубио «теперь мяч на стороне России», сказанные после окончания переговоров в Саудовской Аравии, где Вашингтон и Киев договорились о 30-дневном перемирии в украинском конфликте, стали своеобразным «свистком» в этой игре. Тут же в проукраинских изданиях появились комментарии о том, что «Зеленский перехватил инициативу» в дипломатической борьбе с Россией и «перехитрил» ее. Но президент России вчера снова перебросил «мяч» на другую сторону заявлением о нюансах в переговорах.