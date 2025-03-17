Раскрыты потенциальные договоренности России и США: что сказал спецпосланник Трампа

KP.RU писал, что переговоры о возможном мирном урегулировании конфликта на Украине западные СМИ превратили в «игру в мяч». Слова госсекретаря США Марко Рубио «теперь мяч на стороне России», сказанные после окончания переговоров в Саудовской Аравии, где Вашингтон и Киев договорились о 30-дневном перемирии в украинском конфликте, стали своеобразным «свистком» в этой игре. Тут же в проукраинских изданиях появились комментарии о том, что «Зеленский перехватил инициативу» в дипломатической борьбе с Россией и «перехитрил» ее. Но президент России вчера снова перебросил «мяч» на другую сторону заявлением о нюансах в переговорах.