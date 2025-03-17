Источник: перемирие на Украине подорвет частные инвестиции в ВПК ЕС

«Перемирие на Украине крайне невыгодно Еврокомиссии в преддверии публикации Белой книги. Противостояние с Россией сейчас становится новым европейским проектом, который формирует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она стремится значительно усилить власть Брюсселя над странами ЕС на почве противостояния российской угрозе, поэтому любое снижение напряженности на Украине подрывает эти планы», — отметил он.
Он подчеркнул, что фактически Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен пытается сформулировать «новую экзистенциальную идею для Евросоюза», которой станет «борьба с Россией».
Недоверие бизнеса
«Главной проблемой курса [Еврокомиссии] на форсированное восстановление европейской оборонной промышленности сейчас является недостаток частных инвестиций. Бизнес боится расширять производство оружия, если у него нет гарантий спроса как минимум на ближайшее десятилетие. Еврокомиссия обещает бизнесу крупные государственные заказы на оружие, однако доверие инвесторов к этим обещаниям резко снизится, если в одном из основных военных конфликтов в мире сегодня наступит пауза, а тем более появится явная перспектива его завершения», — подчеркнул дипломат.
Он не исключил, что Еврокомиссия и ряд поддерживающих ее лидеров стран Евросоюза будут «прилагать значительные усилия для срыва мирного процесса», в том числе через воздействие на Киев. По мнению дипломата, они фактически прямо говорят об этом, требуя «обеспечить на Украине мир через силу», или некий «справедливый мир», который «полностью оторван от реальной ситуации в зоне конфликта».
План Еврокомиссии
Фон дер Ляйен ранее объявила о намерении запустить полномасштабную гонку вооружений в Европе. Она анонсировала план финансирования ускоренной милитаризации европейской промышленности на €800 млрд на ближайшие 4 года. Впрочем, от этой суммы сама Еврокомиссия путем выпуска евробондов намерена собрать менее 20% — 150 млрд евро в виде кредитов. Остальные €650 млрд предстоит изыскать самим странам ЕС из своих бюджетов и за счет госзаймов.
Чтобы собрать эту сумму, Еврокомиссия намерена ослабить бюджетную дисциплину в сообществе и разрешить его странам увеличивать дефициты их бюджетов выше уровня 3%, что является предельной величиной, согласно Пакту стабильности и роста ЕС. Еврокомиссия также намерена разрешить странам-членам тратить на военные нужды деньги из европейского фонда развития депрессивных европейских регионов. Все эти меры предпринимаются для того, чтобы сформировать крупные военные заказы и стимулировать европейский бизнес начать быстро расширять производство оружия и боеприпасов.
Этот план должен стать составной частью Белой книги ЕС по обороне. Как ожидается, лидеры ЕС будут обсуждать оба эти документа на плановом саммите сообщества