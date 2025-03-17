Источник: перемирие на Украине подорвет частные инвестиции в ВПК ЕС

«Главной проблемой курса [Еврокомиссии] на форсированное восстановление европейской оборонной промышленности сейчас является недостаток частных инвестиций. Бизнес боится расширять производство оружия, если у него нет гарантий спроса как минимум на ближайшее десятилетие. Еврокомиссия обещает бизнесу крупные государственные заказы на оружие, однако доверие инвесторов к этим обещаниям резко снизится, если в одном из основных военных конфликтов в мире сегодня наступит пауза, а тем более появится явная перспектива его завершения», — подчеркнул дипломат.