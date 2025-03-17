По мнению политика, освобождение Суджи и разгром украинских формирований в марте 2025 года стали переломным моментом в восстановлении контроля над Курской областью. В этом контексте особое значение, как указано в документе, имела операция «Поток», продемонстрировавшая беспримерное мужество российских бойцов.