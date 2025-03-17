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Лидер СРЗП Миронов предложил присвоить Судже звание Город воинской славы

Освобождение Суджи и разгром украинских формирований в марте 2025 года стали ключевым моментом в освобождении Курской области.

Источник: Аргументы и факты

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с инициативой присвоить городу Суджа почетное звание «Город воинской славы». Соответствующий документ находится в распоряжении РИА Новости.

В своем обращении Миронов подчеркнул значимость событий, связанных с освобождением Суджи, а также подвиг российских военнослужащих и добровольцев. Он предложил руководству региона рассмотреть возможность официального признания вклада города в военную историю страны.

По мнению политика, освобождение Суджи и разгром украинских формирований в марте 2025 года стали переломным моментом в восстановлении контроля над Курской областью. В этом контексте особое значение, как указано в документе, имела операция «Поток», продемонстрировавшая беспримерное мужество российских бойцов.

Тем временем российские военнослужащие ликвидируют последствия присутствия боевиков ВСУ в Судже Курской области.