Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с инициативой присвоить городу Суджа почетное звание «Город воинской славы». Соответствующий документ находится в распоряжении РИА Новости.
В своем обращении Миронов подчеркнул значимость событий, связанных с освобождением Суджи, а также подвиг российских военнослужащих и добровольцев. Он предложил руководству региона рассмотреть возможность официального признания вклада города в военную историю страны.
По мнению политика, освобождение Суджи и разгром украинских формирований в марте 2025 года стали переломным моментом в восстановлении контроля над Курской областью. В этом контексте особое значение, как указано в документе, имела операция «Поток», продемонстрировавшая беспримерное мужество российских бойцов.
Тем временем российские военнослужащие ликвидируют последствия присутствия боевиков ВСУ в Судже Курской области.