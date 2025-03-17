Times: Британия планирует «бессрочное» развёртывание миротворцев на Украине

Британские власти намерены отправить около десяти тысяч миротворцев на Украину на «неопределённое время», пишет The Times.
Издание ссылается на информацию, полученную от высокопоставленных источников в правительстве Британии.
«Это будет долгосрочное обязательство, речь идёт о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и “сдерживания” РФ», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер планирует разместить на Украине свыше десяти тысяч военнослужащих из западных государств в качестве миротворцев.
Бывший полковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис выразил мнение, что Европа может вступить в конфликт при срыве переговоров.