Многие жители Украины будут воспринимать военных, которых европейские страны предлагают отправить в зону украинского конфликта, как армию вторжения, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Он считает, что недовольные такой ситуацией люди будут передавать подпольщикам информацию о расположении подразделений, прибывающих из Европы.
«Я не скажу, что это будет какое-то восстание, но их будут жечь, убивать, мне будут передавать данные, где они Будет прилетать», — сказал Лебедев, слова которого приводит РИА Новости.
Координатор подполья выразил надежду, что президент Франции Макрон и другие европейские лидеры поведут себя благоразумно и откажутся от планов отправить свои войска на Украину. Кроме того, он вспомнил о случаях, когда иностранные военные насиловали украинских девушек в Очакове и Полтаве, а также о конфликтах наёмников с жителями Одессы.
Напомним, ранее Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что европейские государства могут отправить военный контингент на Украину для наблюдательной миссии без согласия России. Французский лидер отметил, что Европа собирается разместить «несколько тысяч человек от каждой страны в ключевых точках».