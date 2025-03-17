Координатор подполья выразил надежду, что президент Франции Макрон и другие европейские лидеры поведут себя благоразумно и откажутся от планов отправить свои войска на Украину. Кроме того, он вспомнил о случаях, когда иностранные военные насиловали украинских девушек в Очакове и Полтаве, а также о конфликтах наёмников с жителями Одессы.