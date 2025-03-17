Аксёнов заявил о готовности Крыма к возможным нападениям диверсантов ВСУ

Крым готов к отражению возможных нападений со стороны диверсантов ВСУ, соответствующие учения на полуострове регулярно проводят подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
«Мы знаем, на что способен враг, и готовы к любому развитию событий», — сказал чиновник, которого цитирует РИА Новости.
Аксёнов отметил, что манёвры проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым. Он уточнил, что в рамках учений отрабатывается взаимодействие между военными и различными силовыми структурами.
Кроме того, глава Крыма подчеркнул, что в республике делается всё необходимое для защиты граждан и критически важных объектов.
Напомним, ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа* в разговоре с британской газетой Guardian озвучил угрозы в адрес России. Он заявил, что киевский режим якобы обсуждает третью операцию по атаке на Керченский мост. Говоря об этом, вице-адмирал вспомнил поговорку: «Бог любит троицу».
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.