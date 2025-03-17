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Аксёнов заявил о готовности Крыма к возможным нападениям диверсантов ВСУ

Глава республики рассказал, что на полуострове проводятся учения, в рамках которых отрабатывается взаимодействие между военными и различными силовыми структурами.

Крым готов к отражению возможных нападений со стороны диверсантов ВСУ, соответствующие учения на полуострове регулярно проводят подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Мы знаем, на что способен враг, и готовы к любому развитию событий», — сказал чиновник, которого цитирует РИА Новости.

Аксёнов отметил, что манёвры проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым. Он уточнил, что в рамках учений отрабатывается взаимодействие между военными и различными силовыми структурами.

Кроме того, глава Крыма подчеркнул, что в республике делается всё необходимое для защиты граждан и критически важных объектов.

Напомним, ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа* в разговоре с британской газетой Guardian озвучил угрозы в адрес России. Он заявил, что киевский режим якобы обсуждает третью операцию по атаке на Керченский мост. Говоря об этом, вице-адмирал вспомнил поговорку: «Бог любит троицу».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.