Аксёнов заявил о готовности Крыма к возможным нападениям диверсантов ВСУ

Напомним, ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа* в разговоре с британской газетой Guardian озвучил угрозы в адрес России. Он заявил, что киевский режим якобы обсуждает третью операцию по атаке на Керченский мост. Говоря об этом, вице-адмирал вспомнил поговорку: «Бог любит троицу».