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Матвиенко назвала утопией разговоры о безопасности Европы без России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что разговоры о безопасности в Европе без учета России и Белоруссии — это утопия. Она поделилась своим мнением в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Источник: Life.ru

«Обсуждать безопасность Европы невозможно. Даже если они выделят миллиарды на военные расходы, говорить об общеевропейской безопасности без России и Белоруссии — это утопия. Это понимают все», — отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что руководства обеих стран неоднократно приглашали Запад к переговорам. Матвиенко предложила обсудить неделимую безопасность, которая будет равной для всех государств.

Спикер Совфеда обратила внимание на настойчивость европейских стран. Они продолжают вводить новые санкции и усиливать существующие против России и Белоруссии, не учитывая при этом собственные национальные интересы.

Ранее немецкий политик Ральф Нимайер подчеркнул, что Европа переоснащается для противостояния России. Однако у ЕС пока нет достаточных ресурсов для полного обновления своего вооружения.