«Обсуждать безопасность Европы невозможно. Даже если они выделят миллиарды на военные расходы, говорить об общеевропейской безопасности без России и Белоруссии — это утопия. Это понимают все», — отметила Матвиенко.
Она подчеркнула, что руководства обеих стран неоднократно приглашали Запад к переговорам. Матвиенко предложила обсудить неделимую безопасность, которая будет равной для всех государств.
Спикер Совфеда обратила внимание на настойчивость европейских стран. Они продолжают вводить новые санкции и усиливать существующие против России и Белоруссии, не учитывая при этом собственные национальные интересы.
Ранее немецкий политик Ральф Нимайер подчеркнул, что Европа переоснащается для противостояния России. Однако у ЕС пока нет достаточных ресурсов для полного обновления своего вооружения.