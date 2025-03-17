Мишустин заявил о притоке населения на Дальний Восток

«Что особенно важно, увеличился коэффициент рождаемости. И приток населения — более чем на 24 тысячи человек во все субъекты округа. Причём более 3 тысяч — это молодёжь, которая приехала учиться в вузы», — рассказал Мишустин на заседании кабмина.