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Мишустин заявил о притоке населения на Дальний Восток

По информации премьера, субъекты округа пополняются новыми жителями, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Премьер Михаил Мишустин заявил, что во все субъекты Дальнего Востока за последние несколько лет прибыло порядка 25 тысяч человек. Слова премьера цитирует пресс-служба Правительства РФ.

По мнению премьера, меры Кремля по развитию макрорегиона подтверждают свою эффективность. В течение ряда лет по ключевым показателям, таким как объём инвестиций, строительство и ввод жилья, отмечается рост выше среднероссийского.

«Что особенно важно, увеличился коэффициент рождаемости. И приток населения — более чем на 24 тысячи человек во все субъекты округа. Причём более 3 тысяч — это молодёжь, которая приехала учиться в вузы», — рассказал Мишустин на заседании кабмина.

Ранее стало известно, что дополнительные 24 миллиарда рублей закладывают в трехлетний федеральный бюджет на развитие Дальнего Востока. Увеличение финансирования направят на инвестиции и сокращение оттока населения за счет комфортной среды и новых рабочих мест.