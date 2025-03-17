Хуситы заявили о втором ударе по авианосцу США

«Во второй раз за 24 часа мы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в северной части Красного моря. Атака, которая продолжалась несколько часов, была осуществлена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет и БПЛА», — говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, которое распространил йеменский телеканал «Аль-Масира».