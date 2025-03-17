Израиль ограничил работу журналисту из РФ Кулюхину за вопрос об Украине

Кулюхину теперь нельзя посещать пресс-конференции министерства.
«Израильский МИД боится правды о неонацизме на Украине и международного скандала. Эта позиция неправильна. Израильскому правительству следует постоянно бороться с антисемитизмом и неонацизмом, с каждым, кто пытается переписать историю Холокоста», — высказался журналист.
Он считает, что Израиль стремится избежать проблем. Поэтому ему проще ограничить журналиста, который задаёт «неудобные вопросы».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась, что глава МИД Израиля не знает о героизации Степана Бандеры на Украине. Дипломат задалась вопросом, чем тогда занимается Посольство Израиля в Киеве и в Москве.