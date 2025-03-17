Политолог рассказал о близости мирного соглашения между Россией и Украиной

Озер выразил уверенность в том, что вероятность нарушения режима прекращения огня будет крайне малой, так как обе стороны стремятся избежать дальнейшей эскалации конфликта. Он также подчеркнул важность статуса Запорожской АЭС и поставок электроэнергии на Украину, предложив, что станция может работать под защитой российских сил и с участием экспертов ООН, установив при этом долгосрочные условия по цене электроэнергии для Украины.