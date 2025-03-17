Ричмонд
+18°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: Европа рассчитывает, что Трамп не сможет договориться с Россией

Парламентарий также отметил, что западные политики недооценивают философию Трампа.

Европейские государства рассчитывают, что президент США Дональд Трамп не сможет достичь договоренности с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, лидеры западных стран надеются, что попытки Трампа не принесут результата. В этом случае они смогут предъявить Белому дому свои аргументы, подтверждая прежнюю позицию.

Сенатор также отметил, что европейские политики недооценивают подход Трампа к поиску решений. По мнению Пушкова, американский президент не склонен отступать, если взялся за достижение поставленной цели.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выступил с заявлением, что в Вашингтоне расценивают предстоящий разговор Владимира Путина и Дональда Трампа как готовность к достижению долгосрочного мира на Украине.