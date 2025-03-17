Пушков: Европа рассчитывает, что Трамп не сможет договориться с Россией

Европейские государства рассчитывают, что президент США Дональд Трамп не сможет достичь договоренности с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.