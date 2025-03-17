Сербский депутат заявил, что Киев готовил на него покушение

По словам политика, в последние годы он получал множество угроз от украинской стороны. Информация о готовящемся покушении поступила от сербского журналиста, однако сначала Станоевич не придавал этому значения. Позже, в конце января, он был вызван на встречу с начальниками полиции и спецслужбами, где ему сообщили о подготовке покушения с использованием знакомых, что подтвердило серьезность полученной информации.