Киев планировал покушение на известного сербского политика Драгана Станоевича, который является председателем комитета парламента Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе. Об этом в интервью РИА Новости сообщил сам Станоевич, отметив, что сербские спецслужбы смогли предотвратить это покушение.
Ранее он жил и работал на Украине, где стал руководителем сербской диаспоры, однако вернулся на родину под давлением украинских властей.
Станоевич, который активно критикует киевский режим, был внесен в список санкций Украины в 2014 году. В 2023 году он основал в Сербии филиал украинского оппозиционного движения «Другая Украина» и стал соучредителем парламентской группы по сотрудничеству с БРИКС. В своих комментариях политик подчеркивает, что покушение носило символический характер, цель которого заключалась в демонстрации способности киевских властей расправляться с противниками.
По словам политика, в последние годы он получал множество угроз от украинской стороны. Информация о готовящемся покушении поступила от сербского журналиста, однако сначала Станоевич не придавал этому значения. Позже, в конце января, он был вызван на встречу с начальниками полиции и спецслужбами, где ему сообщили о подготовке покушения с использованием знакомых, что подтвердило серьезность полученной информации.
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