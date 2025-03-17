Хуситы объявили о втором ударе по авианосцу США Harry Truman в Красном море

Движение «Ансар Аллах» нанесло очередной удар по авианосцу USS Harry Truman в Красном море, информирует Al Masirah.
Телеканал ссылается на заявление представителя хуситов.
«Атака, которая продолжалась несколько часов, была осуществлена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman. Кроме того, удар был нанесён по сопровождающим его военным кораблям.
По словам хуситов, удар был нанесён в ответ на агрессию со стороны Соединённых Штатов.
Американские чиновники заявили, что беспилотные летательные аппараты хуситов не долетели до авианосца USS Harry Truman.