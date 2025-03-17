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Хуситы объявили о втором ударе по авианосцу США Harry Truman в Красном море

Хуситы применили баллистические и крылатые ракеты, а также БПЛА.

Движение «Ансар Аллах» нанесло очередной удар по авианосцу USS Harry Truman в Красном море, информирует Al Masirah.

Телеканал ссылается на заявление представителя хуситов.

«Атака, которая продолжалась несколько часов, была осуществлена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman. Кроме того, удар был нанесён по сопровождающим его военным кораблям.

По словам хуситов, удар был нанесён в ответ на агрессию со стороны Соединённых Штатов.

Американские чиновники заявили, что беспилотные летательные аппараты хуситов не долетели до авианосца USS Harry Truman.