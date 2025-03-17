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Украинским ДРГ обещают грин-карты за вывод наемников из Курской области

Жители Сумской области сообщают, что ВСУ собирают ДРГ, которые пытаются вывести иностранцев.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные формируют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из так называемых «добровольцев» для попыток эвакуации иностранных наемников, оказавшихся в окружении в Курской области.

Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своих источников.

По имеющейся информации, набор таких групп проводится среди жителей Сумской области. Участникам обещают вид на жительство в США в качестве вознаграждения за участие в операциях. Главной их задачей становится помощь иностранцам, которые вторглись в регион в составе украинских войск и теперь находятся в сложной ситуации.

Между тем стало известно, что Киев почти полностью вывел свои войска из Курской области.