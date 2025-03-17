Украинским ДРГ обещают грин-карты за вывод наемников из Курской области

По имеющейся информации, набор таких групп проводится среди жителей Сумской области. Участникам обещают вид на жительство в США в качестве вознаграждения за участие в операциях. Главной их задачей становится помощь иностранцам, которые вторглись в регион в составе украинских войск и теперь находятся в сложной ситуации.