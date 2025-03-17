Делегация Белоруссии посетит Россию, чтобы изучить предложения по БПЛА

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Делегация Белоруссии скоро посетит Россию для изучения предложений в совместном производстве беспилотников, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники.
«Белорусская делегация сейчас приедет в Россию, будет изучать все предложения конкретные. Выходить на конкретные договоренности», — сказал Орешкин.
На прошлой неделе президент Белоруссии осмотрел выставку новейших российских беспилотников в Минске. В мероприятии принял участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Он заявил, что Россия предлагает организовать производство в Белоруссии всех ключевых компонентов для беспилотных авиационных систем.