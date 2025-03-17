Делегация Белоруссии посетит Россию, чтобы изучить предложения по БПЛА

На прошлой неделе президент Белоруссии осмотрел выставку новейших российских беспилотников в Минске. В мероприятии принял участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Он заявил, что Россия предлагает организовать производство в Белоруссии всех ключевых компонентов для беспилотных авиационных систем.