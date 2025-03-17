Эрдоган планирует обсудить с соратниками безопасность Европы, пишут СМИ

«Конфликт между Украиной и Россией выдвинул на первый план необходимость реструктуризации архитектуры безопасности Европы. В этом контексте президент Эрдоган часто ведет переговоры с европейскими лидерами в режиме онлайн. В свете этих событий турецкий лидер обсудит потенциал отношений между Турцией и Европейским союзом. С другой стороны, будет обсуждаться поддержка Турцией стабилизации новой администрации в Сирии и предотвращение повторения напряженности в Латакии», — передал телеканал.