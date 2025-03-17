Атака на Москву, прекращение огня, геноцид в Сирии: новости России и мира за неделю 10−16 марта 2025

ВСУ атаковали Москву 11 марта дронами типа «Лютый», «Рубака» и PD-2.
ВСУ провели самую массированную атаку по Москве и Подмосковью. По данным мэра столицы Сергея Собянина, российскими системами ПВО сбиты около 70 БПЛА. Использовал противник беспилотники типа PD-2, «Рубака» и «Лютый». Большинство из дронов было сбито в районе Домодедово и Раменского столичного региона.
В тоже время ВС РФ совершили прорыв в Курской области, выбив солдат противника из Суджи. Мировые СМИ широко обсуждают победы российских военных в регионе, в то время как ВСУ спасаются бегством с российских территорий. Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что солдаты «выполнили задачу» на данном участке и похвалил бойцов. Эти и другие важные события за неделю — в материале URA.RU.
Атака по Московской области.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Зеленский на грани поражения": как Запад отреагировал на массированную атаку ВСУ.
В ночь на вторник, 11 марта, ВСУ провели массированную атаку по Москве и Подмосковью. Сообщается, что беспилотники противником были запущены из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей и направлялись группами по 6−12 единиц.
Всего было сбито около 70 вражеских БПЛА. Большинство аппаратов ликвидированы российскими системами ПВО. Использовал противник беспилотники типа PD-2, «Рубака» и «Лютый». В результате налета пострадало более 70 человек.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзгнание ВСУ из Суджи приблизило Путина к главной цели: что пишут иноСМИ о Курской области.
Достижения ВС РФ в Курской области.
ВС РФ удалось освободить территорию выбить украинских военных из Суджи (Курская область), с помощью операции «Труба». После этого продвижение российских военных в регионе пошло значительно легче. ВСУ стремятся покинуть Курскую область, некоторые попали в окружение.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что призвал российского лидера Владимира Путина пощадить солдат ВСУ, которые оказались в полном окружении. Он выразил мнение, что иначе в регионе будет ужасная бойня. Президент изучил просьбу американского коллеги и отметил, что пощадить украинских боевиков возможно, если они сложат оружие.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин сделал жест доброй воли, которого от него ждали США.
Зеленский похвалил солдат ВСУ, заявив, что те «выполнили задачу» в Курской области. По его словам, цель захода украинских солдат в российский регион — отвлечение российских войск с других направлений. Глава Украины заявил, что ВСУ удалось снизить давление на Харьковском направлении и стабилизировать ситуацию на Покровском направлении.
В Сирии начался геноцид христиан и алавитов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Сирии начался геноцид христиан и алавитов: подробности, что будет с российскими базами.
В Сирии прошли акты геноцида в отношении религиозных меньшинств. Погиби сотни мирных жителей. После нескольких столкновений в провинции Латакия и Тартус высокопоставленных офицеров из руководства сирийской армии времен правления Башара Асада и суннитского правительства в Дамаске, власти перебросили дополнительные войска и конфликт быстро перерос в массовые убийства религиозных меньшинств, включая алавитов и христиан.
Мирные жители укрылись на российских базах после начала столкновений в провинциях Латакия и Тартус. Россия и США запросили срочные закрытые консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии. В Москве призвали как можно скорее остановить насилие в Сирии. На базе «Хмеймим» российские военные приняли более 8 тысяч сирийцев, спасавшихся от погромов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто известно о возможном прекращении огня между Россией и Украиной.
Переговоры США и Украины.
Киев и Вашингтон провели переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). По итогам беседы, Украина заявила о готовности к перемирию длительностью в 30 дней. После переговоров США возобновили поставки военной помощи и возобновили передачу разведданных.
Трамп уведомил Путина о желании Киева на прекращение огня. Российский лидер в свою очередь отметил, что Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, при условии, если это приведет к «долгосрочному миру» и устранит «первоначальные причины этого кризиса».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин лишил Зеленского шанса манипулировать переговорами.
Зеленский дерзко отреагировал на предложение Путина, заявив, что подход российского лидера к данному вопросу сопряжен с множеством условий, которые делают прекращение огня невозможным в реальности. Позже он также выразил мнение, что на перемирие потребуется больше времени, чем предполагаемые 30 дней.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПосланник Трампа улетел после закрытой встречи с Путиным: кто такой Стив Уиткофф и зачем прилетал.
Встреча Уиткоффа и Путина.
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф, встретился с Путиным. Встреча длилась около четырех часов. По словам спецпосланника, разговоры во время встречи касались ключевых аспектов урегулирования конфликта на Украине. Сообщается, что через посланника, Путин передал дополнительные сигналы от РФ для американского президента Дональда Трампа.
Лукашенко приехал в Москву.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия и Белоруссия совместно ответят на угрозы извне: главные заявления Путина и Лукашенко.
В среду, 13 марта, в Москву прибыл глава Белоруссии Александр Лукашенко. Он провел с Путиным официальные переговоры, в ходе которых лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Позже лидеры выступили с совместными заявлениями.
Белорусский лидер остался в Москве еще на день. В четверг он выступил в Совете Федерации РФ и дал интервью журналистке Ольге Скабеевой. Лукашенко поделился, как воспитывал своих чиновников, и заявил, что с президентом РФ связывались с Украины.
США ударили по Йемену.
Трамп 16 марта отдал приказ армии США ударить по террористм-хуситам в Йемене. Он уточнил, что на Иран, оказывающий финансовую помощь бандитским формирования, будет оказано жесткое давление. Сообщается, что американский лидер лично смотрел за нанесением ударов по территории Йемена.
О начале военной операцию против хуситов в Красном море Россию предупредил госсекретарь США Марко Рубио, переговорив с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В России же заявили о важности немедленного прекращения насилия и начала политического диалога, чтобы избежать новых жертв.