В тоже время ВС РФ совершили прорыв в Курской области, выбив солдат противника из Суджи. Мировые СМИ широко обсуждают победы российских военных в регионе, в то время как ВСУ спасаются бегством с российских территорий. Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что солдаты «выполнили задачу» на данном участке и похвалил бойцов. Эти и другие важные события за неделю — в материале URA.RU.