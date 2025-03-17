Губернатор напал на элитную группу зампреда Госдумы

На сегодня стать депутатом Госдумы от Воронежской области можно по четырем округам — Павловскому (№ 90), Аннинскому (№ 89), Правобережному (№ 88) и Воронежскому (№ 87). На выборах 2026 года количество одномандатных округов в регионе сократится на один. Это последствие присоединения новых территорий, которые также должны быть представлены в федеральном парламенте, общая численность которого не может превышать 450 человек. Власти приняли решение отнять округа у регионов, где численность населения с 2021 года сократилась.