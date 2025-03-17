Казахстан и Узбекистан намерены довести взаимный товарооборот до $10 млрд

В нем представлена продукция казахстанских производителей, которая сегодня представлена пищевой промышленностью и товарами народного потребления. Но теперь, с реализацией Графика визитов глав регионов двух стран, ассортимент казахстанской продукции, предлагаемой узбекским покупателям, будет пополняться.