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Казахстан и Узбекистан намерены довести взаимный товарооборот до $10 млрд

Главы торговых ведомств двух стран подписали соглашение.

Источник: Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. До 2030 года Казахстан и Узбекистан намерены увеличить взаимный товарооборот до 10 миллиардов долларов.

Программу об увеличении подписали глава Минторга Казахстана Арман Шаккалиев и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы реализации проектов Дорожной карты на 7 миллиардов долларов, развития нормативно-правовой базы создаваемого международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», а также расширения деятельности совместного предприятия ООО UZKAZTRADE.

В рамках рабочей поездки Шаккалиева в Узбекистан был открыт казахстанский павильон на территории международного центра торговли Термез.

«Сегодняшнее событие — это яркий пример укрепления торгово-экономических связей между Казахстаном, Узбекистаном и Афганистаном. Наши страны объединяют не только добрососедские отношения, но и динамично развивающееся сотрудничество в различных сферах», — подчеркнул Арман Шаккалиев.

Павильон будет служить ключевой площадкой для продвижения казахстанских товаров, расширения рынков сбыта, заключения новых торговых контрактов и укрепления связей между бизнес-сообществами.

В нем представлена продукция казахстанских производителей, которая сегодня представлена пищевой промышленностью и товарами народного потребления. Но теперь, с реализацией Графика визитов глав регионов двух стран, ассортимент казахстанской продукции, предлагаемой узбекским покупателям, будет пополняться.