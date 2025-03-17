Как накопить дополнительную пенсию с поддержкой государства, рассказали в Минтруда

Для участия в программе необходимо выполнить два шага. Сначала нужно подать заявление и заключить договор со страховой компанией «Стравита» (это можно сделать непосредственно у страховщика или в электронном виде через официальный сайт). Затем необходимо обратиться к нанимателю с копией договора и заявлением о перечислении соответствующего страхового взноса.
Важно отметить, что вступить в программу страхования нужно не позднее чем за три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
После вступления дополнительные взносы на накопительную пенсию будут ежемесячно перечисляться работодателем по заявлению работника. Участник программы может изменить тариф взноса на накопительную пенсию, но не чаще одного раза в год. Также он вправе приостановить свое участие в программе и возобновить уплату дополнительных взносов в любое время.
В итоге при достижении общеустановленного пенсионного возраста страховщик будет выплачивать работнику дополнительную накопительную пенсию ежемесячно в течение 5 или 10 лет (по выбору гражданина).
В Минтруда подчеркнули, что уже 50 тыс. белорусов участвуют в программе.