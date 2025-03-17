Как накопить дополнительную пенсию с поддержкой государства, рассказали в Минтруда

После вступления дополнительные взносы на накопительную пенсию будут ежемесячно перечисляться работодателем по заявлению работника. Участник программы может изменить тариф взноса на накопительную пенсию, но не чаще одного раза в год. Также он вправе приостановить свое участие в программе и возобновить уплату дополнительных взносов в любое время.