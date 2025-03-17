Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным во вторник

«Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник», — сказал Дональд Трамп журналистам пресс-пула Белого дома (цитата по Reuters).