Россия одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции

В начале марта этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ якобы стала «угрозой» для Франции и Европы, задалась вопросом о целях визита посла Франции в Россию.