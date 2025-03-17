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Россия одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла Франции в России, о своем решении уведомила Париж и выдала ему въездную визу, сообщили РИА Новости в МИД.

Источник: © РИА Новости

«После внимательного рассмотрения данного обращения (Парижа) было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чем французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам», — пояснили в МИД РФ.

Там добавили, что «в настоящее время Николя де Ривьер завершил свою работу в Нью-Йорке и получил въездную визу для прибытия в Российскую Федерацию».

С августа 2024 года французскую дипмиссию в Москве возглавляет временный поверенный в делах Франции в России Захари Гросс.

Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля этого года. Тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.

В начале марта этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ якобы стала «угрозой» для Франции и Европы, задалась вопросом о целях визита посла Франции в Россию.