В Челябинской области назначили нового замминистра дорожного хозяйства и транспорта

— Назначить Андрея Ксензова первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с установлением срока испытания продолжительностью три месяца, — сообщается в официальном документе.
Андрей Ксензов родился 17 мая 1966 года в Новосибирске. Там же в 1989 году он начал свою трудовую деятельность в качестве инструктора, заведующего отделом Калининского РК КПСС, проработав до 1991 года. Затем он занимал должности замглавы администрации, начальника управления благоустройства и озеленения, начальника Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, первого заместителя мэра Новосибирска и замглавы региона. С 2017 по 2020 год он замещал должности начальника Управления дорожного хозяйства комитета Республики Крым, заместителя министра транспорта Республики Крым. А с 20 декабря 2021 года его назначили на должность замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту.
К слову, в декабре прошлого года первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Станислава Харченко отправили на два месяца в СИЗО. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Станислав Харченко перебрался в Челябинск в конце 2019 года. Сначала он занял должность заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта региона. А весной 2021 года пошёл на повышение, став первым заместителем.
А в феврале в Челябинске задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева. Ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере).