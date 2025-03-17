В Челябинской области назначили нового замминистра дорожного хозяйства и транспорта

Андрей Ксензов родился 17 мая 1966 года в Новосибирске. Там же в 1989 году он начал свою трудовую деятельность в качестве инструктора, заведующего отделом Калининского РК КПСС, проработав до 1991 года. Затем он занимал должности замглавы администрации, начальника управления благоустройства и озеленения, начальника Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, первого заместителя мэра Новосибирска и замглавы региона. С 2017 по 2020 год он замещал должности начальника Управления дорожного хозяйства комитета Республики Крым, заместителя министра транспорта Республики Крым. А с 20 декабря 2021 года его назначили на должность замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту.