МИД: Минск пытается апеллировать к здоровым силам в ЕС, но отклик пока мал

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Белорусская сторона пытается апеллировать к здоровым силам европейского общества, но отклик пока крайне мал, заявил глава внешнеполитического ведомства Беларуси Максим Рыженков.
«Мы, конечно, смотрим, высказываем свою позицию, пытаемся апеллировать к здоровым силам европейского общества, находим какой-то отклик. Но он сегодня крайне мал», — сказал министр в эфире телеканалу «Беларусь 1».
Глава МИД также пояснил, с чем связан такой маленький отклик. По мнению Рыженкова, как только в каком-то европейском государстве появляется политик, который выступает за страну и интересы народа, пытается призвать к прекращению «вакханалии с вооружением», против него тут же начинаются какие-то акции.
Глава МИД также критически высказался и о милитаризации в Европе, а также о планах перевооружения ЕС с бюджетом 800 миллиардов евро.
«Говорят: “Давайте создадим фонд, давайте вооружаться”. Причем за счет того, чтобы потолок долга стран увеличивать, и возможность принятия дефицитных бюджетов для всех стран», — напомнил министр.
Но это, по его мнению, говорит об ослаблении европейской валюты и о том, что люди будут меньше благ получать за свою зарплату, также будут увеличиваться цены и инфляция.
«То есть за счет простых людей они сегодня вооружаются. И кому это надо, непонятно», — подчеркнул Рыженков.