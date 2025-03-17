Демешин заручился поддержкой Цивилёва по итогам визита в Хабаровский край

Совещание по вопросам газификации Хабаровского края, проведенное министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Хабаровске, стало важным этапом в решении ключевых проблем региона в этой сфере, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ходе обсуждения было уделено внимание как социальной догазификации, так и строительству важнейшей инфраструктуры, включая перемычку между магистральными газопроводами «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Одним из центральных вопросов стало определение поставщика природного газа для региона, что имеет стратегическое значение для его развития.
Министр отметил, что несмотря на положительные сдвиги в газификации Хабаровского края, этот процесс все еще идет не так быстро, как хотелось бы федеральному центру и губернатору края Дмитрию Демешину. В частности, открытие двух новых газораспределительных станций не решает проблему в полной мере. Поставки газа с проекта «Сахалин-1» не покрывают растущие потребности региона. С учетом роста объемов потребления, связанных с вводом крупных промышленных объектов, к 2028 году потребности региона могут достичь 8 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом, вопросы газоснабжения остаются актуальными, а их решение требует оперативных и скоординированных действий всех сторон.
Дмитрий Демешин, в свою очередь, подчеркнул важность газификации как для бытовых потребителей, так и для промышленности, отмечая, что природный газ позволяет значительно сократить расходы и для конечных потребителей, и для предприятий. Важным шагом в решении этого вопроса стало то, что губернатор региона, используя свои связи и рабочие контакты на федеральном уровне, организовал рабочую поездку Сергея Цивилева в Хабаровск. Это позволило не только обсудить проблемы, но и получить от министра четкие сроки и план действий по дальнейшему развитию газификации края. В частности, обсуждались вопросы наведения порядка во взаимоотношениях с ПАО «Газпром», которое играет ключевую роль в газоснабжении региона.
На совещании был выработан конкретный план по строительству перемычки между магистральными газопроводами «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», что позволит значительно улучшить поставки газа в регион. По информации «Газпрома», окончание строительства перемычки запланировано на 2026 год. Пока же газ продолжает поступать в Хабаровский край с проекта «Сахалин-1». Тем не менее, решения о поставках газа после 2025 года остаются актуальными, и вопрос их окончательного урегулирования также был одним из ключевых на совещании.
Как отметил Сергей Цивилев, для ускорения процесса газификации региона было принято решение разработать совместную «дорожную карту». Этот документ станет основой для эффективной синхронизации всех действий — от правительства края до «Газпрома» и других заинтересованных организаций. Важно, что план будет согласован с Министерством энергетики Российской Федерации, что обеспечит контроль на федеральном уровне. Цивилев выразил уверенность, что при такой организации работы удастся добиться значительных результатов в газификации Хабаровского края, что обеспечит будущее развитие региона и улучшение качества жизни его жителей.
В результате работы совещания, на котором были обозначены четкие сроки и конкретные меры для дальнейшего решения проблемы с газоснабжением, стало ясно, что борьба с недостаточными темпами газификации продолжится. Власти Хабаровского края, совместно с федеральными структурами и ПАО «Газпром», приложат все усилия для того, чтобы ускорить процесс газификации и обеспечить регион необходимым количеством «голубого топлива».