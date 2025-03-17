Демешин заручился поддержкой Цивилёва по итогам визита в Хабаровский край

Дмитрий Демешин, в свою очередь, подчеркнул важность газификации как для бытовых потребителей, так и для промышленности, отмечая, что природный газ позволяет значительно сократить расходы и для конечных потребителей, и для предприятий. Важным шагом в решении этого вопроса стало то, что губернатор региона, используя свои связи и рабочие контакты на федеральном уровне, организовал рабочую поездку Сергея Цивилева в Хабаровск. Это позволило не только обсудить проблемы, но и получить от министра четкие сроки и план действий по дальнейшему развитию газификации края. В частности, обсуждались вопросы наведения порядка во взаимоотношениях с ПАО «Газпром», которое играет ключевую роль в газоснабжении региона.