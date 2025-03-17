Трамп заявил о дискуссиях по «разделу активов» с Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский называл признание утраты территорий главной «красной линией» для Киева. Однако, как писала The Independent со ссылкой на украинских чиновников, в Киеве смирились с тем, что нынешняя линия соприкосновения может быть заморожена, а часть утерянных украинских территорий останется под контролем России в рамках перемирия. В то же время уступку дополнительных территорий собеседники издания назвали красной линией.