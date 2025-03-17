Глава МИД Беларуси Рыженков прокомментировал план перевооружения ЕС на 800 миллионов евро

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1» оценил план перевооружения ЕС на €800 миллионов, пишет БелТА.
— Говорят: «Давайте создадим фонд, давайте вооружаться». Причем за счет того, что будем потолок долга стран увеличивать и возможность принятия дефицитных бюджетов для всех стран, — отметил глава МИД Беларуси.
По его словам, данный факт говорит про ослабление валюты евро. Вместе с тем Рыженков добавил, что подобное также указывает на то, что люди будут меньше благ получать за свою заработную плату, будет рост цен, инфляции.
— То есть за счет простых людей они сегодня вооружаются. И кому это надо, непонятно, — отреагировал министр иностранных дел Максим Рыженков.
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