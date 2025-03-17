ВСУ попытались атаковать объект ТЭК в Астраханской области. Военная операция, день 1118-й

08:30 Россия будет требовать гарантий безопасности для заключения мирного договора, включая нейтральный статус Украины и отказ от членства страны в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с «Известиями». Он отметил, что итоговое соглашение может предполагать наличие на Украине невооруженных наблюдателей, гражданской миссии, которая будет следить за выполнением отдельных аспектов договора или гарантийных механизмов.