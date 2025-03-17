ВСУ попытались атаковать объект ТЭК в Астраханской области. Военная операция, день 1118-й

08:41 ВСУ перебросили на юг ДНР группу женщин-штурмовиков, передал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
08:37 Реальную власть в Купянске представляют террористические подразделения ВСУ, заявил ТАСС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.
08:33 США контактируют по Украине со всеми «заинтересованными странами» Европы, сказал в эфире телеканала CNN спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
08:30 Россия будет требовать гарантий безопасности для заключения мирного договора, включая нейтральный статус Украины и отказ от членства страны в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с «Известиями». Он отметил, что итоговое соглашение может предполагать наличие на Украине невооруженных наблюдателей, гражданской миссии, которая будет следить за выполнением отдельных аспектов договора или гарантийных механизмов.
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08:24 Ночью ВСУ также попытались атаковать Ростовскую область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
08:17 Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» прокомментировала планы ЕС отправить на территорию Украины своих миротворцев:
«Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. “Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов”.
08:13 ❗️18 марта может состояться телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам американского президента, они «будут говорить о земле, будут говорить об электростанциях».
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08:03 ⚡️ВСУ попытались атаковать Астраханскую область с помощью нескольких беспилотников, в том числе объект ТЭК, рассказал губернатор Игорь Бабушкин:
«При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. В ходе атаки пострадал один человек. На данный момент пострадавший доставлен в больницу».
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1118-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.