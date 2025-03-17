Глава МИД Беларуси высказался о травле здравомыслящих политиков в Евросоюзе

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире «Беларусь 1» высказался о травле здравомыслящих политиков в Евросоюзе, сообщает БелТА.
Глава МИД акцентировал внимание на том, что белорусская сторона смотрит, высказывает свою позицию, пытается апеллировать к здоровым силам европейского общества и находит какой-то отклик. Рыженков уточнил, что данный отклик сегодня крайне мал.
Министр иностранных дел пояснил, что это связано со следующим: как только в Европе находится политик, который начинает выступать за свою страну, говорить интересами своего народа, подчеркивать, что следует прекратить вакханалию с вооружением и смотреть через амбразуру, сразу же начинаются против него акции.
Тем временем глава МИД Беларуси Максим Рыженков прокомментировал план перевооружения ЕС на 800 миллионов евро.
Кстати, Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном КПП на границе с Беларусью.
А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении с 17 по 23 марта в Беларуси.