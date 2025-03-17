Глава МИД Беларуси высказался о травле здравомыслящих политиков в Евросоюзе

Министр иностранных дел пояснил, что это связано со следующим: как только в Европе находится политик, который начинает выступать за свою страну, говорить интересами своего народа, подчеркивать, что следует прекратить вакханалию с вооружением и смотреть через амбразуру, сразу же начинаются против него акции.