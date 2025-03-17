Башкирия может стать пилотным регионом Российско-Белорусского кластера.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, такое предложение обусловлено высоким уровнем экономической интеграции Башкирии и Беларуси. Дружественная страна занимает 4 место во внешнеторговом обороте нашей республики. Апробация механизмов стимулирования бизнеса в международной кооперации позволит получить новые, востребованные технологии, продукцию. Вопросы создания преференциального режима для предпринимателей из Беларуси в Башкирии обсуждались в 2024 году в ходе визита в республику белорусской делегации и на Международной неделе бизнеса в Уфе. Кроме того, стороны подписали соответствующий протокол о намерениях.