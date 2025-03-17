Главные новости 17 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 марта 2025 года.
Трамп заявил о переговорах с Путиным 18 марта
Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 18 марта. Он сообщил журналистам, что планирует обсудить с президентом РФ вопросы территорий и управления АЭС. Ранее о переговорах лидеров двух стран заявлял Стив Уиткофф.
Стали известны планы Британии о размещении миротворцев на Украине
Великобритания намерена отправить миротворческий контингент на украинскую территорию на длительное время. Об этом рассказала газета Times. Предварительно срок размещения военных не называется, речь идет о «долгосрочном обязательстве», исполнять которое придется долгие годы.
Крупнейшие производители виски поставили выпуск напитка на паузу
Ведущие производители виски временно прекратили выпуск спиртного напитка. Работу предприятий на паузу поставили компании Diageo и Pernod Ricard, бренды напитков которых известны во всем мире. Также производители объявили о приостановке строительства и запуска новых заводов.