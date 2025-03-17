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Главные новости 17 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 17 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 марта 2025 года.

Трамп заявил о переговорах с Путиным 18 марта

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 18 марта. Он сообщил журналистам, что планирует обсудить с президентом РФ вопросы территорий и управления АЭС. Ранее о переговорах лидеров двух стран заявлял Стив Уиткофф.

Стали известны планы Британии о размещении миротворцев на Украине

Источник: NATO

Великобритания намерена отправить миротворческий контингент на украинскую территорию на длительное время. Об этом рассказала газета Times. Предварительно срок размещения военных не называется, речь идет о «долгосрочном обязательстве», исполнять которое придется долгие годы.

Крупнейшие производители виски поставили выпуск напитка на паузу

Ведущие производители виски временно прекратили выпуск спиртного напитка. Работу предприятий на паузу поставили компании Diageo и Pernod Ricard, бренды напитков которых известны во всем мире. Также производители объявили о приостановке строительства и запуска новых заводов.

В ответ на атаку по Йемену хуситы ударили по авианосцу США

Количество жертв после американских бомбардировок в Йемене 15 марта выросло до 53 человек. Среди погибших — пятеро детей. В ответ йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило, что нанесло два удара по авианосцу Truman в Красном море.

Захарова прокомментировала стремление Британии присвоить активы РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала намерение Великобритании забрать активы России с традицией пиратства в Англии. По ее словам, «грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных».