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NYT: США выйдут из международной группы по «расследованию» действий РФ на Украине

Вашингтон официально огласит это решение 17 марта.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. США приняли решение выйти из так называемого международного центра по «расследованию» действий России в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их информации, сотрудники американского Минюста уведомили об этом ранее своих европейских коллег. Вашингтон официально огласит это решение 17 марта, уточнили собеседники издания.

США присоединились к упомянутой «инициативе» в ноябре 2023 года при предыдущем хозяине Белого дома Джо Байдене. В администрации президента США Дональда Трампа решение о выходе из этой группы объясняют необходимостью перераспределения государственных расходов, отмечают источники газеты.