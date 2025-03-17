Матвиенко: европейская безопасность без участия РФ и Беларуси является утопией

Глава Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко в эфире Первого информационного телеканала заявила, что европейская безопасность без участия России и Беларуси является утопией.
Она констатировала, что говорить про какую-либо безопасность для Европы невозможно, сколько бы миллиардов они не выделили:
— И говорить об общей европейской безопасности без участия России и Беларуси — это утопия. И это все понимают, — подчеркнула председатель Совета Федерации России.
Матвиенко обратила внимание, что постоянно звучали предложения о том, чтобы сесть за стол переговоров, договориться, что безопасность должна быть неделимая и общая, равная для всех стран, а не отдельных избранных. Она уточнила, что предлагалось выработать механизмы.
— Но что касается сферы безопасности, они вообще полные вассалы. Очень надеюсь, что этот угар пройдет, и все-таки здравый смысл возобладает, — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Кстати, новый премьер Турчин высказался об экономических рисках и «черных лебедях» для Беларуси.
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