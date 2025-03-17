Матвиенко: европейская безопасность без участия РФ и Беларуси является утопией

Матвиенко обратила внимание, что постоянно звучали предложения о том, чтобы сесть за стол переговоров, договориться, что безопасность должна быть неделимая и общая, равная для всех стран, а не отдельных избранных. Она уточнила, что предлагалось выработать механизмы.