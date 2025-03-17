Глава поселения в Менделеевском районе РТ сложил полномочия

Алсу Гараева родилась в Елабуге 9 января 1982 года. Окончила Казанский государственный университет в 2004 году по специальности «юриспруденция». Работала юристом в «Автоградбанке» (Набережные Челны), специалистом по недвижимости в ипотечном агентстве. Последним местом работы была должность начальника договорного отдела в МБУ «Централизованная бухгалтерия». Проживает в селе Тихоново, замужем, воспитывает двух дочерей.