Конституционный суд сказал про закон об искусственном интеллекте в Беларуси. Это следует из документа, опубликованного на Национальном правовом портале, пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что необходимость принятия закона о технологиях искусственного интеллекта прописана в послании Конституционного Суда к президенту Беларуси и палатам Национального собрания. В послании указано, что появление новых возможностей для реализации социально-экономических прав, которые связаны со внедрением искусственного интеллекта, способного вывести жизнь человека на новый качественный уровень.
При этом внедрение цифровых технологий требует комплексных изменения правового регулирования. Так, процессы цифровой трансформации общественных отношений должны сопровождаться закреплением эффективных правовых гарантий соблюдения прав и свобод человека в процессе как разработки, так и использования технологий искусственного интеллекта.
Вместе с тем Конституционный суд отмечает, что в условиях цифровизации объективно актуализируется необходимость доктринального осмысления понятия и содержания цифровых технологий, технологий ИИ, а также разработки согласованного, системного правового регулирования отношений, которые связаны с их внедрением и использованием. Кроме того, Конституционный суд предлагает принять закон «О технологиях искусственного интеллекта», чтобы установить четкие юридические правила, основанные на принципах безопасности и ответственности всех участников данных отношений.
Кстати, Белстат хочет использовать искусственный интеллект в переписи населения в 2029.
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