Конституционный суд сказал про закон об искусственном интеллекте в Беларуси

Вместе с тем Конституционный суд отмечает, что в условиях цифровизации объективно актуализируется необходимость доктринального осмысления понятия и содержания цифровых технологий, технологий ИИ, а также разработки согласованного, системного правового регулирования отношений, которые связаны с их внедрением и использованием. Кроме того, Конституционный суд предлагает принять закон «О технологиях искусственного интеллекта», чтобы установить четкие юридические правила, основанные на принципах безопасности и ответственности всех участников данных отношений.