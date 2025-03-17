Стало известно, готовы ли в Европе вернуть воинскую повинность

Во Франции, как свидетельствуют результаты опроса, опубликованного 15 марта в Ipsos-CESI, около 86% граждан выступают за восстановление воинской службы и 53% согласны на возвращение воинской повинности. В Германии, по данным исследования YouGov, 58% респондентов считают, что службу по призыву для молодежи надо возобновить. В Италии и Великобритании за реанимацию воинской повинности выступают около 50% граждан, а в Испании 53% категорически против этого. Однако на вопрос о готовности защищать страну на поле боя большинство европейцев ответили отрицательно.