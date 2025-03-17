Стало известно, готовы ли в Европе вернуть воинскую повинность

Обязательная служба в армии в Европе в настоящее время сохранена только в девяти странах — Австрии, Греции, Дании, Кипре, Норвегии, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эстонии. Другие страны отказались от воинской повинности по окончании Холодной войны.
Сейчас в Европе рассматривают возможность увеличить воинский контингент за счет «срочников» на фоне усиления мощи российской армии.
По данным исследования научного сотрудника Института политических наук (ИПН) Гейдельбергского университета Александра Бурилкова, сейчас в вооруженных силах стран Европы насчитывается 1,47 млн военнослужащих. И, чтобы нарастить количество военных на случай возможного противостояния с российской армией, требуется еще около 300 тысяч бойцов.
«Призыв на военную службу должен сыграть свою роль в формировании столь большого количества новых войск», — цитирует эксперта RTVI.
Проблема европейских стран в том, что желающих служить в армии мало. Министерства обороны Франции и Великобритании не в состоянии справиться с набором военнослужащих. Многие из тех, кто все же заключают контракт, впоследствии увольняются. Возобновление призыва в армию в любой форме — обязательной или добровольной — может также стать проблемой, несмотря на одобрение такого решения со стороны общества.
Во Франции, как свидетельствуют результаты опроса, опубликованного 15 марта в Ipsos-CESI, около 86% граждан выступают за восстановление воинской службы и 53% согласны на возвращение воинской повинности. В Германии, по данным исследования YouGov, 58% респондентов считают, что службу по призыву для молодежи надо возобновить. В Италии и Великобритании за реанимацию воинской повинности выступают около 50% граждан, а в Испании 53% категорически против этого. Однако на вопрос о готовности защищать страну на поле боя большинство европейцев ответили отрицательно.
Французский эксперт, изучающий связи между обществом и вооруженными силами, Бенедикт Шерон считает, что в либеральном обществе обязательная воинская повинность считается невозможной. «Пока не произойдет вторжение, политические издержки от введения санкций в отношении тех, кто не подчиняется призыву, кажутся немыслимыми», — приводит его слова RTVI.
В Италии глава Министерства обороны высказался против введения воинской повинности, но предположил, что в стране могут создать резервный воинский контингент.
В Великобритании про обязательную воинскую повинность «забыли» с 1963 года. Пока власти страны не намерены возобновлять обязательную воинскую службу. Британский депутат и канцлер герцогства Ланкастерского Пэт Макфадден объяснил, что воинская повинность введена не будет, а вместо этого в Королевстве существенно нарастят траты на оборону.
Польша, где в армии о «призывниках» забыли с 2008 года, анонсировала с 2027 года запуск военной программы для 100 тысяч добровольцев. Участникам курса предложат систему «мотивации и стимулирования».
Во Франции призывники перестали служить в армии с 2001 года. Президент страны Эммануэль Макрон считает, что следует найти иной способ привлечения молодежи в армию. Он объяснил свою позицию тем, что во Франции больше нет «логистики» для введения обязательной службы, но предположил, что в стране рассмотрят другие варианты мобилизации гражданского населения.
Французский военный историк Мишель Гойя уверен, что повторное введение всеобщей воинской повинности «означало бы преобразование значительной части армии в учебные центры». Эксперт считает, что сейчас в Европе заговорили на тему обязательной воинской службы, потому что задумались о своей уязвимости, ведь США отказались далее тратить миллиарды на защиту союзников.
Все чаще в ЕС слышны призывы вернуть воинскую повинность. Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял ввести обязательную службу в армии в Европе и увеличить расходы на оборону. В Германии будущий канцлер Фридрих Мерц заявил о необходимости введения призыва для молодых людей. По его мнению, молодежь должна призываться на год для прохождения военной или общественной службы. Летом 2024 года о задаче возродить воинскую повинность в Великобритании говорил Риши Сунак.