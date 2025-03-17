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Саакашвили приговорили к 4,5 года тюрьмы

Экс-президента Грузии лишили свободы за незаконное пресечение границы в 2021 году.

Источник: Reuters

ТБИЛИСИ, 17 марта. /ТАСС/. Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 года тюремного заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году. Об этом сообщил грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

Приговор зачитал судья Михаил Джинджолия. Оглашение вердикта вызвало ажиотаж в зале заседаний. Судебные приставы были вынуждены удалить из зала сторонников экс-президента. Саакашвили в заседании не участвовал.

В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение — в незаконном пересечении границы. Он проник в грузинский портовый город Поти на пароме из украинского города Черноморск.

Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. 12 марта текущего суд признал Саакашвили виновным по делу о растрате более $3,2 млн государственных средств и приговорил к девяти годам тюрьмы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании «Имеди» находятся на рассмотрении. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили доставили в частную тбилисскую клинику «Вивамед», где он находится до сих пор.