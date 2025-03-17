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Нового главу Тольятти выберут 18 марта

Итоги конкурса по выбору нового мэра Тольятти, в котором участвуют 13 кандидатов, подведут на этой неделе.

Источник: Комсомольская правда

Имя нового главы Тольятти станет известно во вторник, 18 марта 2025 года. На этот день запланировано внеочередное заседание гордумы, на котором должны рассмотреть вопрос об избрании нового градоначальника.

Кресло главы Тольятти освободилось в сентябре 2024 года. Николай Ренц покинул должность «по личным причинам». Вскоре ему нашли замену. Пост мэра с приставкой «врио» занял Илья Сухих, который до этого возглавлял Жигулевск.

Конкурс по выбору нового градоначальника запустили в конце прошлого года. Его участниками стали 13 человек, в том числе Илья Сухих. Имя мэра должны были назвать в декабре, но сроки перенесли.