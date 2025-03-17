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Токаев принял директора Института дипломатии Алексея Волкова

Президент Касым-Жомарт Токаев принял директора Института дипломатии Алексея Волкова.

Источник: Baigenews

Глава государства принял директора Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Алексея Волкова в связи с его выдвижением на должность заместителя Генерального секретаря Международной организации по русскому языку, передаёт BaigeNews.kz.

Данная структура создана в целях продвижения гуманитарных инициатив, реализацию совместных проектов государств-участников в сферах культуры, науки и образования. Учредителями организации являются шесть стран: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.