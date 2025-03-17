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Трамп назвал помилования Байдена недействительными

Президент США Дональд Трамп утверждает, что подписанные его предшественником Джо Байденом помилования признаны недействительными и не имеющими юридической силы. По его словам, они были подписаны автоматическим устройством Autopen, воспроизводящим подпись.

Источник: AP 2024

«Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что важнее, он ничего о них не знал! Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, которые знали, возможно, совершили преступление», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также утверждает, что сотрудники Палаты представителей США, расследовавшие штурм Капитолия в январе 2020 года сторонниками Дональда Трампа, уничтожили все доказательства. Трамп пригрозил им «расследованием на самом высоком уровне».

В день инаугурации Дональда Трампа 20 января Байден помиловал экс-главу объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, бывшего главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, членов и сотрудников комитета Палаты представителей, расследовавших штурм. Тем самым Джо Байден хотел препятствовать «политически мотивированному преследованию» в отношении этих лиц. Трамп на следующий день помиловал более 1,5 тыс. участников штурма Капитолия.