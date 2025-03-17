Трамп назвал помилования Байдена недействительными

«Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что важнее, он ничего о них не знал! Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, которые знали, возможно, совершили преступление», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.