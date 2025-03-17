Трамп назвал помилования Байдена недействительными

«Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что важнее, он ничего о них не знал! Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, которые знали, возможно, совершили преступление», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он также утверждает, что сотрудники Палаты представителей США, расследовавшие штурм Капитолия в январе 2020 года сторонниками Дональда Трампа, уничтожили все доказательства. Трамп пригрозил им «расследованием на самом высоком уровне».
В день инаугурации Дональда Трампа 20 января Байден помиловал экс-главу объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, бывшего главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, членов и сотрудников комитета Палаты представителей, расследовавших штурм. Тем самым Джо Байден хотел препятствовать «политически мотивированному преследованию» в отношении этих лиц. Трамп на следующий день помиловал более 1,5 тыс. участников штурма Капитолия.