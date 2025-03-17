Глава Евросовета раскрыл детали плана по перевооружению Европы

«В краткосрочных планах нам придется закупать его там, где есть необходимое нам оружие. Например, в Европе, Америке, Южной Корее или Японии. Однако в долгосрочной перспективе наши инвестиции должны быть более решительно направлены в военную промышленность наших стран», — заявил он в интервью, опубликованном итальянской газете Repubblica.