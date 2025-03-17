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Глава Евросовета раскрыл детали плана по перевооружению Европы

РИМ, 17 мар — РИА Новости. План по перевооружению Европы в долгосрочной перспективе предусматривает размещение производств на территории государств-членов, а пока оружие будет закупаться не только в Европе, но и США, Японии и Корее, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

Источник: © РИА Новости

«В краткосрочных планах нам придется закупать его там, где есть необходимое нам оружие. Например, в Европе, Америке, Южной Корее или Японии. Однако в долгосрочной перспективе наши инвестиции должны быть более решительно направлены в военную промышленность наших стран», — заявил он в интервью, опубликованном итальянской газете Repubblica.

По словам главы Евросовета, военный капитал мог бы создавать рабочие места и стимулировать инновации. В предложении Еврокомиссии, отметил Кошта, также рассматривается идея «о предоставлении кредита в размере 150 миллиардов евро» в рамках плана по перевооружении.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. ЕК при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС и перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные для развития регионов. Глава ЕК рассчитывает на развитие военного производства внутри ЕС и проведение совместных закупок европейскими странами.