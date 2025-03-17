МИД Израиля ограничил работу журналисту «Известий» после вопроса о Бандере

«Официально мне не сказали, по какой причине меня отстранили. Но мне кажется, что это из-за вопроса, который не понравился министру. Я думаю, что израильский МИД не захочет больше мне давать в ближайшее время возможность задать министру иностранных дел вопросы, которые я задал до этого. Мне кажется, они не хотят на это отвечать из-за того, что они боятся, скорее всего, международного скандала», — подчеркнул корреспондент.