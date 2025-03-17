Politico узнала, кто уговорил Венгрию не подрывать санкции против России

Аргументируя отказ от продления санкций, Будапешт ссылался в том числе на приход к власти в США республиканской администрации Дональда Трампа. Венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что при Трампе откроется «новая эра», в которой нужно «выбросить санкции в окно» и «создать с русскими отношения, свободные от санкций». Однако сразу после вступления в должность Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам с Украиной, предупредив, что в ином случае он введет новые санкции на весь российский экспорт.