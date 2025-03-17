Аким ЗКО поручил держать под контролем строительство комфортных школ

Глава региона посетил школы в поселке Зачаганск (город Уральск) на 600 мест, в селе Достык Байтерекского района на 1200 мест и в селе Байконыс Байтерекского района на 600 мест.
В ходе визита аким области поручил руководителям подрядных компаний обеспечить качественное и своевременное выполнение строительных работ.
«Посещаю комфортабельные школы, которые строятся в нашей области. Эти образовательные учреждения возводятся по поручению Главы государства. Поэтому строительство школ должно быть выполнено максимально качественно и завершено в срок. За это несут ответственность руководители каждой подрядной компании. Также поручил региональному представительству компании “Samruk-Kazyna Construction” и заместителю ответственного за отрасль держать все работы на контроле», — отметил Нариман Турегалиев.
Отметим, что в 2025 году в рамках программы «Комфортная школа» в Западно-Казахстанской области планируется завершить строительство шести школ.