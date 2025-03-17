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Аким ЗКО поручил держать под контролем строительство комфортных школ

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев ознакомился со строительством школ в рамках программы «Комфортная школа».

Глава региона посетил школы в поселке Зачаганск (город Уральск) на 600 мест, в селе Достык Байтерекского района на 1200 мест и в селе Байконыс Байтерекского района на 600 мест.

В ходе визита аким области поручил руководителям подрядных компаний обеспечить качественное и своевременное выполнение строительных работ.

«Посещаю комфортабельные школы, которые строятся в нашей области. Эти образовательные учреждения возводятся по поручению Главы государства. Поэтому строительство школ должно быть выполнено максимально качественно и завершено в срок. За это несут ответственность руководители каждой подрядной компании. Также поручил региональному представительству компании “Samruk-Kazyna Construction” и заместителю ответственного за отрасль держать все работы на контроле», — отметил Нариман Турегалиев.

Отметим, что в 2025 году в рамках программы «Комфортная школа» в Западно-Казахстанской области планируется завершить строительство шести школ.