Захарова раскритиковала планы Великобритании разместить миротворцев на Украине

Премьер-министр страны Кир Стармер 15 марта заявил, что военнослужащие стран Запада соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать практические планы по поддержке будущей безопасности Украины солдатами из этих государств. Он уточнил, что Запад будет наращивать украинскую обороноспособность. Стармер в том числе подтвердил, что страны рассматривают вариант размещения на территории Украины военных после окончания конфликта.