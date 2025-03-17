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«Хорошие времена» в Молдове: более 100 госпредприятий будут ликвидированы или отданы в частные руки

Власти рекомендовали срочно приватизировать 10 госпредприятий, а 98 — ликвидировать.

Источник: Соцсети

Специальная комиссия, созданная правительством, завершила проверку государственных предприятий и компаний, в которую вошли около 250 единиц. Таким образом, был утвержден перечень предприятий, классифицированных по категориям, в следующем виде:

1 категория — 68 предприятий, не подлежащих приватизации;

2 категория — 52 предприятия, рекомендованные к реорганизации в иную организационно-правовую форму;

3 категория — 10 предприятий, подлежащих приватизации после реорганизации/реструктуризации;

4 категория — 10 предприятий, рекомендуемых к немедленной приватизации;

5 категория — 98 предприятий рекомендованы к ликвидации.

Подробный список предприятий по категориям власти не опубликовали, однако, по некоторым данным, обсуждения уже ведутся, а для некоторых предприятий, подлежащих приватизации, ищут инвесторов, сообщает mold-street.com.