«Хорошие времена» в Молдове: более 100 госпредприятий будут ликвидированы или отданы в частные руки

Специальная комиссия, созданная правительством, завершила проверку государственных предприятий и компаний, в которую вошли около 250 единиц. Таким образом, был утвержден перечень предприятий, классифицированных по категориям, в следующем виде:
1 категория — 68 предприятий, не подлежащих приватизации;
2 категория — 52 предприятия, рекомендованные к реорганизации в иную организационно-правовую форму;
3 категория — 10 предприятий, подлежащих приватизации после реорганизации/реструктуризации;
4 категория — 10 предприятий, рекомендуемых к немедленной приватизации;
5 категория — 98 предприятий рекомендованы к ликвидации.
Подробный список предприятий по категориям власти не опубликовали, однако, по некоторым данным, обсуждения уже ведутся, а для некоторых предприятий, подлежащих приватизации, ищут инвесторов, сообщает mold-street.com.